Bakan Muş: Venezuela ile ilişkilerde somut adımlar atıyoruz

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN GELDİĞİ NOKTA OLDUKÇA MUTLULUK VERİCİDİR"

İki ülke arasında 6 önemli anlaşmanın imzalandığını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde karşılıklı birçok resmi ziyaret gerçekleştirilmiş, bu çabalarımız neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Geçen nisanda Türkiye Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı gerçekleştirildi. Ticaretten turizme, tarımdan sağlığa birçok alanda işbirlikleri tesis edildi. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette karşılıklı ilişkilerimiz en ileri düzeyde ele alınmıştır. İkili ilişkilerimizin geldiği nokta oldukça mutluluk vericidir."

Venezuela'ya uygulanan tek taraflı yaptırımların haksız olduğunu dile getiren Muş, "Bunu reddediyoruz, bu yaptırımların dost ve kardeş Venezuela halkını son derece olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Bu, ayrıca 3. ülkelere ve serbest ticarete zarar vermektedir. Ülkemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Venezuela'nın yanında olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Muş, ABD ile Venezuela arasında geçen yıl başlayan temasların iki ülke ilişkilerini normalleştirilmesini ve uygulanan haksız yaptırımların tamamen kaldırmasına vesile olmasını temenni ettiklerini aktardı.