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Giriş Tarihi: 6.4.2023 15:29

Bakan Mustafa Varank Kağıthanelilerle iftarda buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kâğıthane İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği esnaf ziyareti programı kapsamında Kâğıthane’ye geldi.

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Bakan Mustafa Varank Kağıthanelilerle iftarda buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kâğıthane İlçe Gençlik Kolları'nın dün düzenlediği 'İftara 5 kala' programı kapsamında Kâğıthane'ye gitti.

Bakan Varank'a ziyaretinde Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk eşlik etti. Emniyetevleri ve Çeliktepe mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Varank talep ve önerileri değerlendirirken iftariyelik ikramlar da dağıttı.
Özellikle gençlerle yakından ilgilenen Bakan Varank, mevcut ve yeni dönem projelerini paylaştı. Gençlerin Bakan Varank'a ilgisi yoğundu.

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Bakan Mustafa Varank Kağıthanelilerle iftarda buluştu
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