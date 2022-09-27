Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu'na: Topluma açıkla! Meclis'te "Evet" AYM'de "Hayır"

"PİYASADA BÜYÜK BİR TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU"

CHP'nin, e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasını eleştiren Muş, "Düzenlemenin, hiç beklenmeyen şekilde iptali için AYM'ye götürülmesi, piyasada büyük bir tedirginliğe, belirsizliğe neden oldu. Çünkü düzenlemeye göre piyasadaki bütün oyuncular hedeflerini, bütçelerini, büyüme kapasitelerini, yatırımlarını planlamaya başladılar." ifadesini kullandı.

Kanunu uygulayıcı bakanlık olarak Meclisin mutlak iradesini arkalarında hissettikleri bir düzenlemeyi uygulamanın kendilerine güç verdiğini belirten Muş, "Yalnızca CHP Grubu değil Mecliste grubu olan bütün partiler e-ticaret düzenlemesini desteklediler. Meclisten oy birliğiyle geçen bir düzenlemenin AYM'ye götürüleceği aklımızın ucundan geçmedi. Bir parti desteklediği bir kanunu neden AYM'ye götürsün? Bunun rasyonel bir cevabı yok." sözlerini sarf etti.