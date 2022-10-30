Bakan Nebati ’2. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşacak! Finansın nabzı Turkuvaz Medya’da atacak

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak '2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve T.C Hazine ve Maliye Bakanı Nuredddin Nebati birer konuşma yapacak.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın 'Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını' konulu özel sunumuyla katılacağı Zirve'de 'Büyümede Bankacılığın Rolü ve Geleceği'ni Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş özel sunumlarıyla tartışacak.





Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Varlık Fonu Genel Müdürü Yardımcısı Mahmut Kayacık'ın da özel oturum konuğu olarak açıklamalarda bulunacağı 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun özel oturumunu ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yönetecek.

TSPB Başkanı İbrahim Halil Öztop'un 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' konulu sunumunun ardından gerçekleşecek 'Sermaye Piyasalarının Geleceği' oturumu A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Oturuma Trive Genel Müdürü Hakan Kocaman, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım GMY İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Ahlatçı Yatırım GM Tuncay Karahan, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'ın katılacak.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın özel sunumunun ardından gerçekleşecek Zirve'nin son oturumunda 'Bankacılık Dışı Finans' konuşulacak. A Para Haber Müdürü Serdar Kuter'in moderatörlüğündeki oturum, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Önder Demirkurt'u ağırlayacak.