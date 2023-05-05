Bakan Nebati: 21. yüzyılda Türkiye’nin yüzyılı olarak yolumuza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, programları çerçevesinde Mut ilçesi İnönü Caddesi meydanında AK Parti ilçe binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Nebati, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada uçakların, İHA'ların, SİHA'ların, gemilerin, Kızılelma'nın ve Togg'un altına imza attıklarını söyledi. Hep beraber el ele verip çalışacaklarını ve üreteceklerini belirten Bakan Nebati, "Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyoruz. Al bayrağımız aşağıya inmez, ezanlar susmaz. Bayrağımıza, devletimize, milletimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz ve Allah'ın izniyle 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



"Biz projelerle sahaya çıktık" diyen Bakan Nebati, "Onlar sadece videolarla ekonomiyi yöneteceklerini, ülkeyi yöneteceklerini iddia ediyorlar. Şimdi gelin hep beraber bakalım bir ayda ne yaptık. Buraya gelirken yerli milli aracımız Togg'la geldik. Togg'un temelini atarken bunlar dediler ki 'Siz hayal temeli atıyorsunuz.' Binaları yaparken 'Makinalar nerede?' diye sordular. Makinalar gelmeye başladı, 'Araba nerede?' dediler. Sadece Togg olsa neyse. Bunlar çıktılar toplantılar yaptılar. Bu benzemezler kendi aralarında birbirine girdiler, sonra birileri tuttu kulağından birilerini getirip oturttu. Video toplantılarıyla bize seçim kampanyası anlatmaya başladılar. Peki, biz onlara dediğimiz zaman 'TCK Anadolu'yu gördün mü?', şöyle bir gözlerinin ucuyla baktılar, 'Buna uçak binmiyor' dediler. Ya 2023, İHA'lar SİHA'lar iniyor. İHA'ları, SİHA'ları istemeyiz dediler. Peki milliyetçi geçiniyorsun, ulusalcı geçiniyorsun, bizim İHA'larımız, SİHA'larımız kimin kafasına iniyor" şeklinde konuştu.



Bakan Nebati, konuşmasının ardından Laal Paşa Camii'nde cuma namazını kılarak, Gülnar ilçesine geçti.