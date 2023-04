Bakan Nebati: 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da yüzyılın dönüşümünü başlatacak adımları attıklarını belirterek, "Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin, Asya yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Buralara taşıyacağımız nüfusla büyük oranda seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde de 500 bin konutu yerinde dönüştürmeyi planlıyoruz. Her yıl 300 bin, 5 yılda toplam 1.5 milyon yeni konutla, en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız" dedi.



Bakan Nebati, seçim bölgesi Mersin'de kent gazetecileriyle bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bazı milletvekillerinin de katıldığı programda, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Nebati, ülke ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mersin'in serbest bölgesi ve limanıyla bir ticaret ve ihracat merkezi, çok geniş bir alana yayılan sahili ile turizm kenti ve verimli arazileriyle de bir tarım kenti olduğunu belirten Bakan Nebati, kente hizmet etmeye, Mersinlilerin hizmetkarı olmaya geldikleri söyledi. Her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve çözümü noktasında da gerekli adımları ivedilikle attıklarını kaydeden Bakan Nebati, "Çok övünerek bir şeyi ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki teknolojiye yakınlığı en üst seviyede olan il, gençlik itibariyle Mersin. Dolayısıyla Mersinli gençlerimizle de aynı şekilde bir çabayı ortayı koyarak, hep beraber gençliğin lehine atılabilecek adımları atmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.



"HERHALDE TOGG BENİ ÖDÜLLENDİRECEKTİR"



Konuşmasını, "Herhalde Togg beni ödüllendirecektir" diyerek sürdüren Bakan Nebati, "Çünkü çok keyif aldığım bir şekilde Togg'u kullanarak buradaki çalışmalarımı yürütüyorum. Hem gençlerin hayallerini, ideallerini hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından hem de bizim kendi hayallerimizin gerçekleşmesi açısında önemli bir merhaleyi aracımızla göstermiş oluyoruz. Togg, 60 yıllık yerli otomobil hayalinin bir tezahürü. Çünkü bizim doğduğumuz yıllarda, yani 1960'lı yıllarda 'Devrim' aracının nasıl engellendiğini ve bu aracın Türkiye'de üretilmemesi noktasında her türlü yanlışlığın birileri adına yapıldığı bir dönemden sonra, biz hep bunun hayali ile yaşamıştık. Bir konvansiyonel araçtan ziyade, akıllı cihaz statüsünde olan elektrikli aracın yollarımıza çıkmış olması, bizi ziyadesiyle memnun etti ve çok ciddi bir rekor kırdı. Hedefimiz 7 yıl içerisinde 1 milyon Togg'u yollarda görmek olacak. Togg satışlarında da kamu bankalarımız aracılığı ile araç bedelinin yüzde 50'si tutarında, 36 ay vade ve 0,99 oranında kredi kullandıracağımızı da Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ve ayrıntılarını verdiğimiz imkanı inşallah bu araçla insanlarımızı tanıştırmış olacağız. Böylelikle bir teknoloji harikası olan yerli otomobile vatandaşlarımızın da erişimini kolaylaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"SİRO BATARYA ÜRETİM KAMPÜSÜ İNŞAATINA BAŞLADIK"



Bunun yanında otomotivdeki çip krizinin bir benzerinin, enerji depolama ve batarya alanında ortaya çıkmadan bu alandaki yatırımları da hızlandırdıklarını söyleyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:



"Ülkemize çok önemli bir değer katacak, stratejik bir yatırım olan Siro batarya geliştirme ve üretim kampüsü inşaatına da başladığımızı biliyorsunuz. Böylelikle bu kampüs hem bu alanda arz açığını giderecek hem de Togg ve yeni nesil araçlar için yenilenebilir enerji depolama için batarya geliştirecek ve üretecektir."



"PAZARCI ESNAFININ KAZANÇLARINI DA BASİT USUL KAPSAMINA ALIYORUZ"



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti ile ticari yük taşımacılığı yapan esnafın, aynı cins aracını yenilerken ÖTV'den muaf tutulacağını hatırlatan Nebati, "İnşallah yeni meclis açıldığında ilk düzenlemenin bu olacağının müjdesini vermek istiyorum. Yine basit usulde çalışan dışında kalan 13 büyükşehirdeki 80 bin pazarcı esnafının kazançlarını da basit usul kapsamına alıyoruz. Dün kararnameyi imzaladık, Cumhurbaşkanımıza imzalanması için gönderdik, bunun imzalanmasıyla da bu imkanı tüm pazarcılarımızla paylaşmış olacağız" dedi.



"5 YILDA TOPLAM 1.5 MİLYON YENİ KONUTLA, EN AZ 6 MİLYON İSTANBULLUYU GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"



Kısa süre önce asrın afeti olan çok büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Nebati, "Bu depremden 14 milyon insanımız doğrudan, 85 milyon insan da dolaylı olarak etkilendiler ve biz bu anlamda doğrudan etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın deprem konusunda en az şekilde etkilenmesini gerektirecek adımlar attık. Öyle ki, deprem konusunda biz hiçbir şekilde Türkiye'de vatandaşlarımızın o yıkıcı etkisini hissettirmeme noktasında çok büyük başarılara imza attığımızı da ifade etmek istiyorum. Depremzede vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre zarfında 105 binden fazla konutun inşaatına başladık. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Bir yandan temelleri atıyoruz, bir yandan anahtarları teslim ediyoruz. Gaziantep Nurdağı'nda inşaatını tamamladığımız köy evlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımızı kısa süre bir sürede yepyeni ve sapasağlam evlerine kavuşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Yine biliyorsunuz İstanbul'da yüzyılın dönüşümünü başlatacak adımları attık. Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin, Asya yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Buralara taşıyacağımız nüfusla büyük oranda seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde de 500 bin konutu yerinde dönüştürmeyi planlıyoruz. Her yıl 300 bin, 5 yılda toplam 1.5 milyon yeni konutla, en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.



"SIFIR FAİZLE HAYVANCILIK KREDİSİ VERİLECEK"



Akıllı köy evleri, ahırlar, köy konakları, camiler ve peyzajlar ile gelişmiş altyapı ve teknoloji sunan bir modeli ortaya koyacaklarını kaydeden Nebati, "Afet alanlarında yaşayan çiftçilere Ziraat Bankası aracılığı ile sıfır faizli hayvancılık kredisi ve hayvan yem alım desteği sağlanacak. Afet alanları dışındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara 'ilk evim' kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı sunulacak. Köylerde yaşayan vatandaşlara, mevcut evlerini yıkıp güvenli ve teknolojik evlere geçmeleri için uygun finansman sağlanacak. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 büyükbaş üzere damızlık üretim teşvik edilerek, hayvan varlığı arttırılacak ve verim artışı sağlanacak. Sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerle büyükbaş ve besi hayvancılığı desteklenerek, her aileye en az bir asgari ücret garantisi verilecek. Arz güvenliği sağlanacak ve gıda fiyat dalgalanmaları önlenecek" şeklinde konuştu.



"ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI'NI HAZİRAN AYINDA AÇACAĞIZ"



Bakan Nebati, konuşmasının sonunda Mersin'de devam eden ve tamamlanan projelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun temelini 27 Nisan'da atıyoruz. Erdemli Sorgun Barajını tamamladık, açılışa hazır. Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin ilk ünitesini en kısa zamanda devreye alıyoruz. Mersin-Gülnar Yolu Nükleer Enerji Santrali Kavşağında 420 metre viyadük ve üst geçit için açılışa hazırlanıyoruz. Akdeniz Sahil Yolu Aydıncık Gözce arasında 3 tünel, 1 viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometre yol açılışa hazır. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan hızlı trenle, Mersin-Adana ile Gaziantep arasını 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı haziran ayında açacağız. Tarsus Çukurova Havalimanı yolunu nisan sonunda ulaşıma açıyoruz. Silifke ilçemizin çıkışında bulunan Limankale tünelinin çalışmaları tamamlandı. Yakın zamanda açacağız. Toroslar ilçemizde bulunan mezarlık farklı seviyeli kavşaklardan ilkini tamamlamıştık. Bayram sonrasında da ikincisinin çalışmalarına başlıyoruz. Mersin'deki çiftçilerimizin limon probleminin çözümüne yönelik adım attık."