Bakan Nebati ABD’deki programlarını tamamladı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'deki programını tamamladı. Sosyal medya hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi veren Bakan Nureddin Nebati, Türkiye'nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek, uluslararası platformlarda Türkiye'yi hak ettiği en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.Bakanı Nebati dönüşü öncesinde AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemini görüştüklerini bildirdi. Nebati, Gentiloni ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güncel jeopolitik meseleler ve küresel ekonomi başta olmak üzere birçok başlıkta Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemine dikkat çektik" ifadesini kullandı.Bakan Nebati, Dünya Bankası Kalkınma Komitesi Toplantısı'na da katıldıklarına işaret ederek, kırılganlıklar karşısında güçlü iş birliğinin ve sürdürülebilir bir kalkınma gündeminin önemine değindiklerini kaydetti. Toplantı kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya geldiklerini aktaran Nebati, gündeme getirdikleri başlıklar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.Bakan Nebati, dün de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, başta yeşil finansman olmak üzere Türkiye'deki potansiyel iş birliği alanları ile ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirmişti.