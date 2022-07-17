Bakan Nebati açıkladı: Bütçede aslan payı eğitimin





Ayrıca, ek bütçe kanunumuz ile sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar TL daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar TL'ye ulaşıyor.



2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1,3 iken bugün bu oranı yüzde 5,1'e çıkarttık. 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır.