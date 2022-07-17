Bakan Nebati açıkladı: Bütçede aslan payı eğitimin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğitimin bütçe içindeki payının yüzde 13,5'e çıkartıldığını ifade ederek, "2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 TL burs verilirken; 2022 yılında 469 TL burs veriyoruz." diye konuştu.
BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "2002 yılında eğitimin toplam bütçe içindeki payı yüzde 9,4 iken bugün bu oranı bugün yüzde 13,5'e çıkarttık." açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 1700 TL DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE 2550 TL BURS
KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken; 2022'de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine 2.550 TL burs veriyoruz.
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCELERİNE VERİLEN BURS 39 KAT ARTTI
2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 TL burs verilirken; 2022 yılında 469 TL burs veriyoruz.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU SAYISI 6 KAT ARTTI
2002'de okul öncesi eğitim kurumu 2.354 iken, 2022 yılında 14.085'e ulaşmıştır.
2002 öncesinde toplam 190 olan yurt sayısı, bugün 779'a yükselmiştir. 2002 öncesindeki 190 yurdun büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, hemen hepsi yeniden inşa edilmiştir. Böylece yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkmıştır.
"ŞEHİR HASTANELERİ İLE GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA SAHİP OLDUK"
2002'de hiç Şehir Hastanemiz yokken, bugün tıbbi cihazlarla donatılmış Şehir Hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahibiz. 2002 yılında sağlık harcamalarının toplam bütçe içindeki payı yüzde 2,5 iken, bugün bu oranı yüzde 6,4'e çıkarttık.
2002 yılında sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1,6 milyar TL iken, 2022 bütçesinde bu kaynağı 100,8 milyar TL seviyesine yükselttik.
Ayrıca, ek bütçe kanunumuz ile sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar TL daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar TL'ye ulaşıyor.
2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1,3 iken bugün bu oranı yüzde 5,1'e çıkarttık. 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır.