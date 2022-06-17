Bakan Nebati’den ihracat açıklaması! Hedef 300 milyar dolar

Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor.

Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz

Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz. Biz sabrı da sebatı da gayreti de iyi biliriz, kimsenin hiçbir kuşkusu, şüphesi olmasın.

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