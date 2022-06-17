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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:58 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:28

Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! Hedef 300 milyar dolar

Bakan Nebati’den ihracat açıklaması! Hedef 300 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılının ihracat hedefiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "İhracat her ay yeni rekor kırıyor. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'den önemli açıklamalar:

HEDEF 300 MİLYAR DOLAR
İhracat her ay yeni rekor kırıyor. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.

Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1'i aştı.

Vatandaşı desteklemeyi sürdürüyoruz. Enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldık.

Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir.

Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor.

Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz

Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz. Biz sabrı da sebatı da gayreti de iyi biliriz, kimsenin hiçbir kuşkusu, şüphesi olmasın.

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Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! Hedef 300 milyar dolar
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