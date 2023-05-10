Bakan Nebati: Akdeniz Bilişim Zirvesi ve Bilişim Fuarı’nı her yıl düzenleyeceğiz

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı da olan Bakan Nebati, 'Bilişim Kenti Mersin Vizyon Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Nebati, AK Parti hükümetleri döneminde üniversite eğitimi ve bilişim sektörlerine yönelik attıkları adımlardan örnekler verip, "Bir zamanların Türkiye'sinde, gençlerimiz inancı, başörtüsü veya sakalı yüzünden üniversite kapılarında adeta zulümlere maruz kalırken; bugün ülkemizin dört bir yanında Teknofest ruhuyla yarınlarımızı inşa ediyorlar" dedi.

Birçok ilde teknokentler ve tasarım merkezleri kurduklarına işaret eden Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hayata geçirilen '1 Milyon İstihdam Projesi' ile gençlere çevrim içi eğitim imkanlarını geniş bir yelpazede sunarak, yazılımcı olma fırsatı verdiklerini ifade etti. Nebati, bu kapsamda 3'üncü yılına giren projenin toplamda 1,5 milyon kullanıcıya ulaştığı bilgisini vererek, "Finansal teknolojiler alanında da gençlerimizin istihdamını artırmak için yarın önemli bir müjde vereceğiz" diye konuştu.

'MERSİN, TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE DE VARLIĞINI GÖSTERECEK'

Yeni dönemde Mersin'in, geleneksel sektörleri olan lojistik, tarım ve turizmin yanına teknoloji sektörünü de güçlü bir şekilde ekleyeceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti: "Bilişim Kenti Mersin Projemiz kapsamında; gençlerimizin bilişim alanında eğitim alarak çalışabileceği ve yıl boyunca 7 gün 24 saat hizmet sunacak 'bilişim köyleri' kuracağız. Atıl durumdaki bazı mevcut tesisleri dönüştürerek adeta birer bilişim üssü haline getireceğiz. 7 gün 24 saat açık tutacağımız 'bilişim köyleri'nde istihdam garantili bilişim eğitim programları düzenleyeceğiz. İstihdam garantili bu eğitimlerle isteyen tüm Mersinli gençlerimizi bilişim sektörüne kazandıracağız. Yeni bilişim girişimlerinin kullanabileceği paylaşımlı ofis altyapısıyla sürdürülebilir, yeni nesil bir teknopark inşa edeceğiz. Mevcut teknoparkı iyileştirecek ve altyapısını güçlendireceğiz. Mersin Teknokent'te açılacak ofislerle sinerji oluşturacak projelerin gelişmesine aracı olacağız. Mersin Teknoparkı'nın bölgenin en güçlü üretim merkezi olmasını sağlayarak, Mersin'imizin ekonomi ve ticaretine önemli bir katkı sağlayacağız."

'KARİYER FUARI, MERSİN'DE DÜZENLENECEK'

Nebati, bunlara ek olarak bilişim sektörüne özel, ulusal katılımlı ilk ve tek kariyer fuarını Mersin'de düzenleyeceklerini belirterek, "Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve bu alanda istihdam edilmek isteyen insan kaynağının buluşma merkezi bundan sonra Mersin olacaktır. Hem Mersin'de hem de çevre bölgede üretimi ve istihdamı artıracak bilişim sektörüne özel teşvik ve destek programlarını da hayata geçireceğiz. Bilişim odaklı girişimlerin hızlandırılması için bir yandan da yatırım desteği sağlayacak ve yatırımcı buluşmaları düzenleyeceğiz. Mersin'de filizlenen girişimlerin iş hayatına hızlı bir şekilde kazandırılması için çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Mersin'imize özel kitlesel bilişim yatırım fonu kurulmasını sağlayacağız. Bilişim alanındaki girişimlerin kolay ve hızlı bir şekilde yatırım aldığı, yatırımcıların şirketlere kolayca ortak olabildiği bir fon kuracağız. Öte yandan, gençlerimize sunacağımız tüm bu kapsayıcı destek ve gayretlerimizi uluslararası bir zemine de taşıyacağız. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri davet ederek uluslararası ve geniş katılımlı Akdeniz Bilişim Zirvesi ve Bilişim Fuarı'nı her yıl düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun, alanında dünyanın en saygın zirve ve fuarlarından biri olarak anılmasını sağlayacağız. Mersin'imizin güçlü olduğu tarım, turizm ve lojistik alanlarında Bilişim Proje Yarışmaları da düzenleyeceğiz. Başarılı projeleri kuluçka merkezine alarak, hızla hayata geçirilmesini sağlayacağız. Böylece, Mersin ekonomisinin teknolojiyle ve katma değerli üretimle yepyeni ufuklara, yepyeni rekorlara doğru ilerlemesinin önünü açacağız" dedi.