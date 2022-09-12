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Giriş Tarihi: 12.9.2022 17:53

Bakan Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı ile bir araya geldi

AA
Bakan Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

DHIK Başkanı Adrian ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkemiz yatırım ortamına dair faaliyetlerimizi aktarıp küresel ekonomik görünüm üstüne görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı ile bir araya geldi
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