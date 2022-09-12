Bakan Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı ile bir araya geldi

Nebati, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
DHIK Başkanı Adrian ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkemiz yatırım ortamına dair faaliyetlerimizi aktarıp küresel ekonomik görünüm üstüne görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Sn. Peter Adrian, TOBB Başkanı Sn. @RHisarciklioglu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Ülkemiz yatırım ortamına dair faaliyetlerimizi aktarıp küresel ekonomik görünüm üstüne görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/4umMxaa1wF— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) September 12, 2022