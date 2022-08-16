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Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:56 Son Güncelleme: 16.8.2022 15:00

Bakan Nebati, ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti

Bakan Nebati, ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti ile bakanlıkta bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldığımız uygulamalar hakkında istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

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Bakan Nebati, ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti
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