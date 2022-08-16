Bakan Nebati, ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldığımız uygulamalar hakkında istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.