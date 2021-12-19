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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Bakan Nebati banka yöneticileriyle buluştu

Bakan Nebati banka yöneticileriyle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş da hazır bulundu.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Bankalar da serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.
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Bakan Nebati banka yöneticileriyle buluştu
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