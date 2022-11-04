Bakan Nebati’den muhalefete Togg yanıtı: Siz önce aynaya bakın!





"ÖNCE BİR AYNAYA BAKIN, SİZİN YERLİLİK ORANINIZLA TERS ORANTILI OLDUĞUNA İDDİAYA GİRERİM"

TOGG'u eleştiren muhalefete seslenen Nebati, "Maalesef, son olarak TOGG'da yaşananlar Türkiye'deki istemezciklerin de gerçek yüzünü çıkaran en önemli göstergelerden, alanlardan birisi oldu. TOGG'un yerli, milli ve elektrikli aracın üretilmesinde temel attığımızda bunlar çıkıp 'nerede' diye sordular. Binalar yükselmeye başladığında 'Siz ne yapıyorsunuz?' diyerek dalga geçtiler. Binalar tamamlandığında 'Nerede üretim tesisi?' dediler. Tesisler yerine geldiğinde 'Araç niye inmiyor?' dediler. Araç banttan inerken 'Nerede seri üretim?' demeye başladılar. Sanki dünyadaki fabrikalar bir anda kurulup üretim yapıyormuş gibi. O yetmedi, aracı görmeye başladıkça, toplum içerisindeki enerjiyi hissettikçe yerlilik oranını sorgulamaya başladılar. Yüzde 51, yüzde 65 olur mu diye sorgulamaya başladılar. Bunları herkes tanıyor, kim olduğunu biliyor. Bunlar köprü yapılırken, 'yaptırmam', 3. köprüye gelirken 'asla yaptırmam', şehir hastaneleri yaptırılırken 'niye bunları yapıyorsunuz', Marmaray, Avrasya Tüneli yapılırken 'hayır', İstanbul Havalimanı'nı yaptığımızda 'bu kadar büyük bir havalimanını ne yapacaksınız', Sabiha Gökçen'i yaparken 'buraya uçak inmiyor, niye yapıyorsunuz' diyenler. Kastamonu'ya, ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan havalimanından yaparken 'niye yapıyorsunuz' diyenler. Bunlar aynı zihniyet. Vatan Caddesi yapılırken, 'uçak mı indireceksiniz' diyenler. Kim bunlar, koyu muhalefetin de dışına çıkarak ülkenin gerçeklerine ve doğrudan olan ihtiyaçlarına 'hayır' diyenler. En son TOGG'daki yerlilikle ilgili sorgulamalarında şu soruyu cevaplamayı hak ediyorlar. Sizin yerlilik oranınız ne kadar? Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim. Bizim araçlarımız yerli, biz yerli ve milliyiz" diye konuştu.