SON DAKİKA: Bakan Nebati’den 7’li koalisyona zor sorular

Şimdiye kadar AFAD'a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, hane başı 15 bin lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik. DASK kapsamında bugüne kadar başvuruların büyük kısmını tamamlayarak toplamda 14,4 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk. İnşallah bu ayın sonuna kadar da tazminat ödemelerinin tamamını bitireceğiz.

Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayacağız. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Yani adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek boyutta bir süreç işletiyoruz. Ülkemiz genelinde yapımına başlanan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçmiştir.

İLAVE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

Deprem felaketinin ardından Bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızla hayata geçirdik.

Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik ve vergi dairelerine olan borçlara 24 ay taksit imkânı getirdik.

Esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bölgedeki esnaf ve sanatkârlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden zarar gören KOBİ'lerimize finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık.

Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi de nakdi olarak vermeye başladık.

Bugün bir sanayi, ticaret, tarım ve lojistik merkezi olan Denizli, girişimci ve dinamik insan kaynağı sayesinde ülkemizde özellikle 2002 sonrasında gerçekleştirdiğimiz büyük kalkınma hamlesini en iyi değerlendiren şehirlerimizden biri olmuştur. Şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başarmış olan Denizli'miz en çok ihracat gerçekleştiren 9'uncu ilimiz konumundadır.

Denizli'nin son 21 yılda kaydettiği atılımlarda katkısı olan herkesi ve tabi ki siz güzel kardeşlerimi can-ı gönülden tebrik ediyor; uyguladığımız yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarla ilerleyen dönemde daha da büyük başarılara birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum.