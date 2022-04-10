Bakan Nebati: Enflasyonun düştüğünü hep beraber göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, bir okul olarak nitelendirdiği MÜSİAD'ın, son dönemlerin en önemli tarihi merkezi olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın ortaya koyduğu performansın, Türkiye'nin son dönemlerde ortaya koyduğu performans ve mücadele alanlarıyla örtüştüğünü dile getiren Nebati, ülkenin 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmasını bildiğini ve son 20 senede üstün başarıları ortaya koyduğunu anlattı.

Nebati, zorluklarla karşı karşıya kalındığında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını belirterek Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde ortaya koyduğu başarılı performansa dikkati çekti.

Salgın sürecinde bütün olumsuz yorumlara rağmen Türkiye'nin başarılı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Nebati, 2020 ve 2021 büyüme performansından bahsetti.

Nebati, tüm olumsuz söylemlere ve iddialara, küresel tedarik zincirlerindeki bozulmaya ve sıkıntılara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek "yandık, bittik, öldük" şeklindeki söylemlerin aksine Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'e geldiğini, ihracatın 225 milyar dolara ulaştığını kaydetti.