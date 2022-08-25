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Giriş Tarihi: 25.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 25.8.2022 12:03

Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi

AA
Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi
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