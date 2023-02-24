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Giriş Tarihi: 24.2.2023 08:56

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Toplantının, ülkemize tahsis edilen özel bölümünde, ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgiler verdik" dedi.

AA
Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na çevrim içi katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hindistan'ın dönem başkanlığındaki 1'inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle çevrim içi katıldığını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının, Türkiye'ye tahsis edilen özel bölümünde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgi verdiklerini belirterek, "Uluslararası camianın bugüne kadar göstermiş olduğu desteğe teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de dayanışma içinde olmamızın önemini vurguladık." ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı
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