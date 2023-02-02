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Giriş Tarihi: 2.2.2023 14:14 Son Güncelleme: 2.2.2023 14:23

Bakan Nebati: Güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılının her ayında rekor kıran ihracatımız, bu eğilimini 2023 yılı Ocak ayında da sürdürdü" dedi.

Bakan Nebati: Güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırız

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

'TÜRKİYE 2022 İVMESİNİ 2023 OCAK AYINDA DA SÜRDÜRDÜ'

Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılının her ayında rekor kıran ihracatımız, bu eğilimini 2023 yılı Ocak ayında da sürdürdü.

EN YÜKSEK OCAK İHRACATI

Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek Ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımız da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaşmıştır.

"GÜÇLÜ PROJELERLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRIZ!"

Amacımız ihracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik olarak oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız!"

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Bakan Nebati: Güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız
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