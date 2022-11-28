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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:04

Bakan Nebati İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati twitter hesabından "İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik.Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik" dedi.

Bakan Nebati İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştüklerini açıkladı.

Nebati twitter hesabından, "28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik.Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.

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Bakan Nebati İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü
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