Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü
Giriş Tarihi: 24.12.2022 20:42

Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiİstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) üyeleri ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek üretim kapasitesi ile istihdamın ve ihracatın öncülerinden biri olan tekstil ve hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren İTHİB üyeleri ile bir araya gelerek sektördeki gelişmelere ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

"DESTEKLEYİCİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Selektif kredi politikamız kapsamında sürdürülebilir kalkınma alanında önemli bir rolü bulunan tekstil ve ham maddeleri sektörünü destekleyici nitelikteki ilgili adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA