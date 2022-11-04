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Giriş Tarihi: 4.11.2022 12:13

Bakan Nebati, Kastamonu'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı

Bakan Nebati, Kastamonu’da 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Partimizin değerli MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve kıymetli teşkilat üyeleri ile "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu'da bir araya geldik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Kastamonu'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti'nin MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Bu anları Twitter hesabından paylaşan Bakan Nebati paylaşımında, "Bugün, Partimizin değerli MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve kıymetli teşkilat üyeleri ile "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu'da bir araya geldik. Sahaya inerek yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için geldiğimiz Kastamonu'da teşkilat üyelerimizle istişarelerde bulunduk. Eser ve hizmet siyasetini ilke edinen kıymetli yol arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, Kastamonu'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı
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