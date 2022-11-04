Bakan Nebati, Kastamonu'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı

Bu anları Twitter hesabından paylaşan Bakan Nebati paylaşımında, "Bugün, Partimizin değerli MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve kıymetli teşkilat üyeleri ile "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu'da bir araya geldik. Sahaya inerek yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için geldiğimiz Kastamonu'da teşkilat üyelerimizle istişarelerde bulunduk. Eser ve hizmet siyasetini ilke edinen kıymetli yol arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.