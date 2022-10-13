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Giriş Tarihi: 13.10.2022 22:46 Son Güncelleme: 13.10.2022 22:47

Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı ile görüştü

AA
Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington'da Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi. Görüşmenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik, finansal ve ticari ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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Nebati'nin Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

Katar Emiri Al Sani'nin ziyareti kapsamında, İstanbul'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı ile görüştü
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