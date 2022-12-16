Bakan Nebati: Kızılelma Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün, ülkemizin savunma sanayiindeki büyük bir kazanımı olan ve yerinde görme imkanı bulduğum Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı" diyerek, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile beraber Kızılelma ile resimlerini paylaştı.