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Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:44 Son Güncelleme: 16.12.2022 16:49

Bakan Nebati: Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün, ülkemizin savunma sanayiindeki büyük bir kazanımı olan ve yerinde görme imkanı bulduğum Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı" dedi.

Bakan Nebati: Kızılelma Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün, ülkemizin savunma sanayiindeki büyük bir kazanımı olan ve yerinde görme imkanı bulduğum Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı" diyerek, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile beraber Kızılelma ile resimlerini paylaştı.

Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tesisin yapımında emeği geçen Özdemir Bayraktar Bey'i rahmetle anıyor, başarılı çalışmalarından ötürü kıymetli evlatları Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar Beyleri tebrik ediyorum" ifadelerini de kullandı.

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Bakan Nebati: Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı
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