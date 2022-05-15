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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Bakan Nebati, konut sektörü ile bir araya geliyor

Bakan Nebati, konut sektörü ile bir araya geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında bugün konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle İstanbul'da ayrı ayrı toplantılar yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Nebati'nin bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştireceği görüşmelere konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.

FAHİŞ ARTIŞA İZİN YOK
Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı. Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Nebati, "Fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eş güdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Nebati, konut sektörü ile bir araya geliyor
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