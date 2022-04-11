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Giriş Tarihi: 11.4.2022 14:47 Son Güncelleme: 11.4.2022 14:55

Bakan Nebati Mardinli iş insanları ile bir araya geldi

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Bakan Nebati Mardinli iş insanları ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin’de ‘İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıdada fiyat artışını hızlandırdığını belirten Bakan Nebati, “Enflasyon artışı geçicidir. Atacağımız adımlarla enflasyonu yılsonunda makul bir seviyeye getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk durağı Valilik oldu. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. Bakan Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezinde 'İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Bölgedeki çok sayıda iş insanının katıldığı programda Nebati, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıdada fiyat artışını hızlandırdığını belirterek, fiyat artışlarının vatandaşa sınırlı yansıması için adımlar atıldığına dikkat çekti. 20 kalemde yapılan KDV indirimlerini anımsatan Bakan Nebati, bakanlık olarak KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılmasını da yakından takip ettiklerini belirterek, "Stokçuluğa izin vermiyoruz, gereken önlemleri alıyoruz" dedi. Enflasyon artışının geçici olduğunu, yılsonunda makul seviyeye getireceklerini belirten Bakan Nebati, enflasyonu da yeneceklerini söyledi.

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Bakan Nebati Mardinli iş insanları ile bir araya geldi
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