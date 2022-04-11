Bakan Nebati Mardinli iş insanları ile bir araya geldi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk durağı Valilik oldu. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. Bakan Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezinde 'İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Bölgedeki çok sayıda iş insanının katıldığı programda Nebati, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıdada fiyat artışını hızlandırdığını belirterek, fiyat artışlarının vatandaşa sınırlı yansıması için adımlar atıldığına dikkat çekti. 20 kalemde yapılan KDV indirimlerini anımsatan Bakan Nebati, bakanlık olarak KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılmasını da yakından takip ettiklerini belirterek, "Stokçuluğa izin vermiyoruz, gereken önlemleri alıyoruz" dedi. Enflasyon artışının geçici olduğunu, yılsonunda makul seviyeye getireceklerini belirten Bakan Nebati, enflasyonu da yeneceklerini söyledi.