Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.