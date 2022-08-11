Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: AB ülkelerini işaret etti! Akaryakıtta en düşük vergi Türkiye’de

"KKM FİNANSAL İSTİKRARA KATKI SAĞLADI"



"Enflasyonla mücadeleye yönelik yaptığımız vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte 2021 yılında 154 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmişken, bu yıl da aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar lira vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız. Diğer taraftan fiyat istikrarının önemli bir belirleyicisi olan finansal istikrarı güçlendirmek için birçok adım attık. Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile Rusya-Ukrayna savaşının ve FED faiz artışlarının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık."



Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin enönemli önceliklerinden birinin cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak olduğu dile getirdi.



Program, Bakan Nebati'nin konuşmasının arından basına kapalı olarak gerçekleştirilen soru cevap bölümü ile devam etti.