Bakan Nebati: Sanayi’de elde ettiğimiz sonuç ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır

Son dakika haberleri... Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 5,5 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
'MART AYINDAKİ İVMEDE İMALAT SANAYİ, SERMAYE MALI VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇEREN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ ETKİLİ OLDU'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sanayi üretimindeki etkisine dikkati çeken Nebati, "Sanayi üretimimiz, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından alınan tüm tedbirlerle hızla toparlandı. Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti." değerlendirmesinde bulundu.
'SANAYİ'DE GELEN SONUÇ EKONOMİ YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZIN BAŞARISIDIR'
Üretimdeki artışta öne çıkan sektörlere ilişkin bilgi veren Nebati, şunları kaydetti:
"İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi. Bizler, üreticimize ve işçimize verdiğimiz desteklerle sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen, ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır.
'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA DAHA DA GÜÇLENMİŞ BİR SANAYİ SEKTÖRÜNE VE İSTİHDAM GÜCÜNE KAVUŞTUK'
Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken, biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye'mizden alıyoruz."
Sanayi üretimimiz, Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında, sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti. İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, Mart…— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 10, 2023