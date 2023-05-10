Bakan Nebati: Sanayi’de elde ettiğimiz sonuç ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA DAHA DA GÜÇLENMİŞ BİR SANAYİ SEKTÖRÜNE VE İSTİHDAM GÜCÜNE KAVUŞTUK'

Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken, biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye'mizden alıyoruz."