Bakan Nebati: Milletimizle yan yana ve omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner kentleri ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

"SÖZÜNÜ VERDİK, MUTLAK SURETTE TUTACAĞIZ"

Gaziantep-Nurdağı'ndaki konteyner kentte kalan depremzede vatandaşları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini ve taleplerini dinlediğini aktaran Nebati, "Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız. Sözünü verdik, mutlak surette tutacağız" ifadelerini kullandı.

"HER KOŞULDA MİLLETİMİZLE YAN YANA VE OMUZ OMUZA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarla vatandaşların yanında olmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bugün, Gaziantep İslahiye'deki konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarımızla da bir araya gelerek dertleriyle hemhal olduk.

Her koşulda milletimizle yan yana ve omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz."