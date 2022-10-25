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Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:56

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twwitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı vesilesiyle geldiğimiz Riyad'taki ikili temaslarımız kapsamında mevkidaşım Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sn. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twwitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı vesilesiyle geldiğimiz Riyad'taki ikili temaslarımız kapsamında mevkidaşım Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sn. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldik.

Bölgemizin istikrarı açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20 gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile bir araya geldi
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