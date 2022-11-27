Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.