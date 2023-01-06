Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı

"İHRACAT DAHA İLERİYE TAŞINACAK"

Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."