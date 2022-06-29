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Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:32 Son Güncelleme: 29.6.2022 16:34

Bakan Nebati, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi

AA
Bakan Nebati, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda iş insanlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsediklerini bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, TOBB'un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarımız ile TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak iş dünyası temsilcileri bir araya geldik. Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsiyor, adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya devam ediyoruz."

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Bakan Nebati, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi
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