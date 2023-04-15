Bakan Nebati Togg’la geldi, vatandaşlar araçtan gözlerini alamadı

Bakan Nebati Mersin'de konuşurken, Togg ile fotoğraf çekmeyen isteyen vatandaşlar dikkat çekti. Kimi özçekim yaptı kimi ise aracı öperek duyduğu gururu gösterdi.



AK Parti'nin Mersin Milletvekili Adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in Erdemli ilçesine geldi. Partililerin karşıladığı Bakan Nebati, 06 HMB 89 plakalı yerli otomobil Togg'dan inerek seçim otobüsüne çıktı. Bu sırada Türkiye'nin gururlarından Togg'u gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bazıları özçekim yaparken, bazıları anı fotoğrafları çektirdi, bazıları ise aracı öperek gururlandığını gösterdi.



Bakan Nebati, otobüs üzerine konuşmasını sürdürürken de vatandaşların Togg'a ilgisinin yoğun olması dikkat çekti.