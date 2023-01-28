Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü: Dikkat çeken ’istihdam’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüşmesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Stratejik sektörlerden biri olan turizmde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve sektörün küresel ölçekte etkileşimini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştüklerini belirten Bakan Nebati, diğer sektör paydaşları ile de görüşmelerinin süreceğini kaydetti.