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Giriş Tarihi: 5.11.2022 14:21 Son Güncelleme: 5.11.2022 14:30

Bakan Nebati ve Varank arasında güldüren diyalog: 4'e razıyım

Bakan Nebati ve Varank arasında güldüren diyalog: 4’e razıyım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinde geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talip olduğu 2. Togg için bir paylaşımda bulundu. Bakan Varank'ın paylaşımına Bakan Nebati'den cevap gecikmedi. Twitter hesabında ikilinin arasındaki diyalog yüz güldürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talip olduğu 2. Togg için, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.

"2. TOGG'U HANGİ RENK VERECEKSİNİZ SAYIN VARANK?"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncesinde Twitter'dan Bakan Varank'a, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? 😉" çağrısında bulunmuştu.

"İLHAM ALİYEV İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TOGG'U SİPARİŞ ETTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı ATV - A Haber - A News - A Para ortak canlı yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ikinci ve üçüncü TOGG'u sipariş ettiğini söyledi.

"HALA DÖRDÜNCÜ TOGG İÇİN ŞANSINIZ VAR"

Konu hakkında Bakan Varank paylaşımında, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." ifadelerini kullandı.

"4'E RAZIYIM..."

Varank'ın paylaşımına Nebati'den cevap gecikmedi. Bakan Nebati paylaşımında, "Sayın Bakanım, kardeş Azerbaycan'ın her hakkı mahfuzdur. 4'e razıyım..." ifadesine yer verdi.

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Bakan Nebati ve Varank arasında güldüren diyalog: 4'e razıyım
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