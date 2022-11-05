Bakan Nebati ve Varank arasında güldüren diyalog: 4’e razıyım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talip olduğu 2. Togg için, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.