Bakan Nebati ve Varank arasında güldüren diyalog: 4’e razıyım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talip olduğu 2. Togg için, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.
"2. TOGG'U HANGİ RENK VERECEKSİNİZ SAYIN VARANK?"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncesinde Twitter'dan Bakan Varank'a, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? 😉" çağrısında bulunmuştu.
"HALA DÖRDÜNCÜ TOGG İÇİN ŞANSINIZ VAR"
Konu hakkında Bakan Varank paylaşımında, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." ifadelerini kullandı.
Sayın Bakanım @NureddinNebati üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var.— Mustafa Varank (@varank) November 3, 2022
Kısmet... https://t.co/54f4cwP43B
"4'E RAZIYIM..."
Varank'ın paylaşımına Nebati'den cevap gecikmedi. Bakan Nebati paylaşımında, "Sayın Bakanım, kardeş Azerbaycan'ın her hakkı mahfuzdur. 4'e razıyım..." ifadesine yer verdi.
Sayın Bakanım @varank, kardeş Azerbaycan'ın her hakkı mahfuzdur. 4'e razıyım... 😊 https://t.co/FMaok8XglX— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 5, 2022