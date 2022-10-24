Bakan Nebati yerli ve milli yazılıma dikkat çekti: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirilen teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlattıklarını ifade ederek, geliştirilen yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçlerin elektronik ortama taşındığını ifade etti.