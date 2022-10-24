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Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:08 Son Güncelleme: 24.10.2022 09:24

Bakan Nebati yerli ve milli yazılıma dikkat çekti: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

Bakan Nebati yerli ve milli yazılıma dikkat çekti: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirilen teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlattıklarını ifade ederek, geliştirilen yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçlerin elektronik ortama taşındığını ifade etti.

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Bakan Nebati yerli ve milli yazılıma dikkat çekti: Yeni bir dönemi başlatıyoruz
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