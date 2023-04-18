Bakan Nebati’den AFAD açıklaması! 40 milyarı aşkın kaynak aktarıldı

"FİNANSMAN DESTEĞİNİ KESİNTİSİZ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesine toplamda 650 bin konut inşa edileceğini anımsatan Nebati, bunların büyük bir kısmını da 1 yıl içinde tamamlamak için durmaksızın çalıştıklarını anlattı. Nebati, şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladıklarını anımsatarak, bu süreçte, Bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Nebati, "asrın felaketi" sonrasında bölgede çözülmesi gereken en önemli sorunun barınma olduğunu bildiklerini dile getirerek, şehrin ekonomik gelişimi ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bu sebeple kalıcı konutlar bir yıl içinde inşa edilene kadar, bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldıklarını belirten Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi'ni ivedilikle hayata geçirdik. Bu paketler kapsamında halihazırda toplamda 9,5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkanının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim. Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunacağız. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet AŞ üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz."