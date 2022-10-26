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Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:35 Son Güncelleme: 26.10.2022 13:37

Bakan Nebati'den 'Avrasya Yüzyılı' açıklaması: Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğumuz fırsatları aktardık

Bakan Nebati’den ’Avrasya Yüzyılı’ açıklaması: Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğumuz fırsatları aktardık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Avrasya Yüzyılı” panelinde ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğumuz fırsatları aktardıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Oluşturmak' temasıyla düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı dolayısıyla konuşmacı olarak katıldığımız 'Avrasya Yüzyılı' panelinde ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğumuz fırsatları aktardık" dedi.

Bakan Nebati, "Konferans kapsamında, ülkemizin, güçlü ve dengeli büyümesini sürdürürken diğer taraftan da küresel gıda krizi ve enerji güvenliği hususlarında oynadığı kilit role değindik. Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bakan Nebati'den 'Avrasya Yüzyılı' açıklaması: Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğumuz fırsatları aktardık
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