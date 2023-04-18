Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert cevap: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

"BİZE BORÇ DEĞİL YATIRIM İÇİN GELİN DİYORUZ"

Kendisine sosyal medya hesabından sataşan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal." dedi.