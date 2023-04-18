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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz
Giriş Tarihi: 18.4.2023 17:06 Son Güncelleme: 18.4.2023 17:24

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

Kendisine sosyal medya hesabından sataşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz." dedi.

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert cevap: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik gerçekliklerle bağdaşmayan '300 milyar dolar getireceğim' vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurredin Nebati, 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramın olması gerektiğini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU TEFECİLERLE GÖRÜŞÜYOR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağdaşmayan '300 milyar dolar getireceğim' vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurredin Nebati, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" dedi.

"BİZE BORÇ DEĞİL YATIRIM İÇİN GELİN DİYORUZ"

Kendisine sosyal medya hesabından sataşan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal." dedi.

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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz
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