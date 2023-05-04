Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: ’Kafasına göre vaat yazıyor’

Bilimin, evrenselliğinin farkında olarak öğrencilerimizin küresel düzeyde iletişimini artırdık. Diğer ülkelerle değişim programlarının uygulamasını artırdık, tahsilde olan gençlerimizi pasaport harcından istisna tuttuk.

Biz, bu ve benzeri birçok teşvikle bir teknofest gençliği oluşturmaya çalışırken; CHP Genel Başkanı ise nasıl yapılır, etkisi ne olur diye düşünmeden kafasına göre vaat yazıyor."