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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: 'Kafasına göre vaat yazıyor'
Giriş Tarihi: 4.5.2023 11:54 Son Güncelleme: 4.5.2023 11:57

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: 'Kafasına göre vaat yazıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Nebati, "Biz, bu ve benzeri birçok teşvikle bir teknofest gençliği oluşturmaya çalışırken; CHP Genel Başkanı ise nasıl yapılır, etkisi ne olur diye düşünmeden kafasına göre vaat yazıyor." dedi.

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: ’Kafasına göre vaat yazıyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'unu düşünmeden vaatlerde bulunduğu için eleştirdi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanına üniversiteler kurduk. Eğitim öğretimi teşvik etmek için birçok adım attık. Bu ülkedeki eğitimi; teksir notları kullanılan bir süreçten ücretsiz kitapların dağıtıldığı, teknolojik erişim imkanının yüksek olduğu bir sürece dönüştürdük.

Bilimin, evrenselliğinin farkında olarak öğrencilerimizin küresel düzeyde iletişimini artırdık. Diğer ülkelerle değişim programlarının uygulamasını artırdık, tahsilde olan gençlerimizi pasaport harcından istisna tuttuk.

Biz, bu ve benzeri birçok teşvikle bir teknofest gençliği oluşturmaya çalışırken; CHP Genel Başkanı ise nasıl yapılır, etkisi ne olur diye düşünmeden kafasına göre vaat yazıyor."

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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: 'Kafasına göre vaat yazıyor'
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