Bakan Nebati’den KOBİ ve işletmelere net mesaj: Desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
İŞ DÜNYASI İLE İSTİŞARE
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Nebati, iş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini belirti.
"KOBİ'LERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Nebati, paylaşımında KOBİ ve işletmlere ilişkin de "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük. pic.twitter.com/5uYIo0GKsw— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 19, 2022