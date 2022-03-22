Bakan Nebati’den kripto para açıklaması: Çalışmaları tamamladık

"KRİPTOPARAYLA İLGİLİ TEKNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK"

Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik bir soru üzerine Nebati, dünyadaki emtia ve nakliye fiyatlarında artış olduğunu ancak bu durumdan nemalanan bir kesimin de bulunduğunu söyledi.

Nebati, Bakanlık olarak nemalanan kesimin üzerine gittiklerini belirterek, "Enflasyon etkisini düşürmek ve üretimi arttırmak için KDV'yi düşürdük. Bu işlerden fahiş şekilde faydalanan, stokçuluk yapanlarla ilgili de Bakanlık olarak enflasyonla mücadele timleri kurduk. Bu timler 30 bin firmayı denetlemiş durumda. Cezalar kesiliyor, stoklar sayılıyor." şeklinde konuştu.