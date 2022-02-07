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Giriş Tarihi: 7.2.2022 22:25 Son Güncelleme: 7.2.2022 23:07

Son dakika: Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ile ilgili açıklama

Son dakika: Bakan Nebati’den Londra’daki görüşmelerle ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanları ve yatırımcılar ile görüşmek için Londra'ya gitmişti. Görüşmelerde, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları yatırımcılara anlatan Bakan Nebati konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ"

Nebati yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."

GÖRÜŞMELER SÜRECE

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

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Son dakika: Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ile ilgili açıklama
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