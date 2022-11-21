Bakan Nebati: Türkiye’ye yönelik kara para soruşturması söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.
Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.
"EKİM 2022'DE YAYIMLANAN FATF BASIN BİLDİRİSİNDE GEREKEN ADIMLARIN ATILDIĞI KABUL EDİLMİŞTİR"
FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir.
Bildiride, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir.
Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.
"FATF STANDARTLARININ TAMAMINA GENİŞ ÖLÇÜDE UYUMLUYUZ"
Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve "Big 6" olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.
Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir.
"ÜLKEMİZİN FATF KARA LİSTESİNE ALINMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir.
Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.
Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir" ifadelerinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 21, 2022