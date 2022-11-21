Bakan Nebati: Türkiye’ye yönelik kara para soruşturması söz konusu değil

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.

Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.