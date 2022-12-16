Bakan Nebati’den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hepimizin ortak paydası, ortak gururu

Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz aldı.

"MUHTEŞEM BİR YÜZYIL İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Cumhuriyet hükümetlerinde hiçbir iktidara nasip olmamış bir başarıyla 21'inci bütçeyi yaptıklarını belirtti.

"Bu bütçe, halkın bütçesi değildir" diyenlere tepki gösteren Taşar, "Bu bütçe işçinin, işverenin, verimliliğin ve kalkınmanın bütçesidir. Bu bütçe çiftçinin, esnafın, üretmenin ve emeğin bütçesidir. Bu bütçe emeklinin, öğretmenin, memurun, dijitalin ve bilimin bütçesidir. Bu bütçe emniyet güçlerimizin, KOBİ'lerimizin, esnaflarımızın, gücün ve üretimin bütçesidir. Bu bütçe sanatçılarımızın, gencimizin, yaşlımızın, iletişimin, başarının, değerlerin, istiklalin ve istikbalin bütçesidir." diye konuştu.

Türk milletinin her seçimde AK Parti'ye sahip çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini söyleyen Taşar, "Biz muhteşem bir yüzyıl inşa etmek istiyoruz, Türkiye'ye ait bir yüzyıl. Bugün güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.

"TÜM PARTİLERE AYNI GURURU MUTLAKA VERECEKTİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerin tamamlanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

Milletvekillerine destek ve önerilerinden dolayı teşekkür eden Nebati, "Özellikle TÜİK, varlık barışı, kur korumalı mevduat, Türkiye Ekonomi Modeli, bütçemiz, 2022 verileri, 2023 beklentileri ve buna ilişkin dile getirilmiş olan her türlü önerilerinize ilişkin gerek yazılı gerekse sosyal medya üzerinden açıklamalarımızı yaparız." dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına gireceklerini anımsatan Nebati, "Ülkemizin gelmiş olduğu nokta ve 21'inci yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olması dolayısıyla da tüm partilere aynı gururu mutlaka verecektir. Çünkü ne kadar iyiysek ne kadar güçlüysek, bu ülke ne kadar sözü dinlenebilir bir ülkeyse bu hepimizin ortak paydası, ortak gururu anlamında olacaktır. Vermiş olduğunuz her türlü öneriyi hazırlık yapmak için not aldık. Önerileriniz için hızlı bir şekilde adımlarımızı atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"BAKİ KALAN HOŞ BİR SADA"

Görüşmeler sırasında, bazı milletvekillerinin gelecek dönemde Meclis'te olmayacağına yönelik sözler sarf ettiğini anımsatan Nebati, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimizin bir kısmı elbette ki önümüzdeki süreçte hayatın doğal akışı içerisinde olmayacak ama baki kalan hoş bir sada. Mutlak suretle buradaki koltuklar, mikrofonlar, kulisler, mescidinden lokantasına kadar buradan gelip geçen insanları yad edecektir. Çok emek sarf ediyoruz. Milletvekilliğinin ne kadar zor, zahmetli ve onurlu bir meslek olduğunu bilenlerdenim. Sizlere nasip olduğu gibi bizlere de nasip oldu. İnşallah buraya gelecek olan milletvekillerimiz de milletvekilliğinin o kutsal ve ulvi görevini en iyi şekilde yürütecektir. Şahsım adına kimsenin gönlünü kırdığımı düşünmüyorum ama gönlünü kırdıysam affola."

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar yarın yapılacak.