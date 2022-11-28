Bakan Nebati’den yoğun diplomasi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Nebati, toplantının oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, "Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ile de bir araya geldi. Nebati, "Değerli dostum" diye hitap ettiği el-Mari ile ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere, bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.Merkezi Kuveyt'te bulunan NCM Investment Şirketler Grubu'nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naser Al Marri, bölgedeki yatırımlarında Türkiye'yi bir "finansal hub" olarak kullanacaklarını söyledi. Marri, grubun iştiraki NoorCM Menkul Değerler AŞ'nin İzmir'deki yeni şube açılışının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana hiç para kaybetmediklerini ifade etti. Marri, "Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüklüğü, Türkiye'yi finansal hub olarak kullanmak gibi oldukça önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Avrupa pazarına girmek istiyorsanız önce Türkiye pazarına girersiniz" dedi. Bugünlerin Türkiye pazarına girmek için oldukça doğru bir zaman olduğuna işaret eden Marri, "Yurt dışındaki diğer yatırımcıları da Türkiye'ye yatırım yapmaları için hızlı olmaları konusunda uyarıyorum" diye konuştu.