Bakan Nebati’den yoğun G20 diplomasisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda çeşitli oturumlara katıldı, görüşmeler yaptı. Nebati, toplantının ilk ayağında "Küresel Ekonomi" başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Nebati, "Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.Nebati, "Küresel Sağlık Gündemi" başlıklı oturuma yönelik olarak da, "Küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak koordinasyon mekanizmasıyla pandeminin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının azaltmasının önemini kapsamlı bir şekilde aktardık" bilgisini verdi. Nureddin Nebati, "Uluslararası Finansal Mimari" başlıklı üçüncü oturuma ilişkin ise "Kırılgan ülkeleri hedef alan özel tedbirlerin ve küresel finansal güvenlik ağının önemine vurgu yaptık" dedi.Bakan Nebati, G20 toplantıları kapsamında Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ve Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüşme gerçekleştirdi.