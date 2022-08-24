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Giriş Tarihi: 24.8.2022 18:05 Son Güncelleme: 24.8.2022 18:07

Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması: Çalışmalar hızlandı

AA
Bakan Nebati’den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması: Çalışmalar hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

"FİRMALARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.

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Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması: Çalışmalar hızlandı
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